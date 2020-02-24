Gripten bu etkili yöntemlerle korunmak çok kolay!
Grip özellikle soğuk kış aylarında ve mevsim geçişlerinde insanlar için büyük bir sorun haline geliyor. Gripten korunmak için alınacak bu tedbirler işinize çok yarayacak...
Tüm dünyayı tehdit eden Çin kaynaklı corona virüsten sonra son günlerin en çok konuşulan sağlık sorunlarının başında grip geliyor. Grip halk tarafından çok önemli bir hastalık olarak görülmese de, aslında oldukça ciddi olan bulaşıcı bir hastalıktır. Ayrıca grip zatüreye varana kadar ciddi hastalıklara yol açabilir. Hem gripten korunmak için hem de gribe yakalandıktan sonra kolay iyileşmek için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak çok önemli. Bazı basit ama etkili yöntemlerle gripten korunabilir veya gribe yakalandıysanız kolayca iyileşebilirsiniz...
Ellerinizi yıkayın! : Sık sık ellerinizi yıkamanız gripten korunmada çok önemli. Çünkü yüzeylere yapışan virüsler ellerle taşınıyor. Özellikle solunum yolu virüsleri temas ve havada asılı kalan damlacıklar aracılığıyla bulaşıyor. Bu yüzden gün içerisinde ellerinizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyin.
Hastalarla yakın temasta bulunmayın: Grip geçiren kişilerden uzak durun, onlara temas etmeyin. Grip olan biriyle aranızda en az bir metrelik mesafe olmasına dikkat edin.
Kalabalık ortamlarda bulunmayın: Gripten korunmak için hastalığın yaygın olduğu dönemlerde kalabalık ortamlardan uzak durun.