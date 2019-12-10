Grip ve nezle olduğunuzda sakın bu yiyecekleri yemeyin!
Grip veya nezle olduğunuzda iyileşmek için yediğiniz bazı besinler sizi daha çok hasta edebilir. Grip ve nezle olduğunuzda yenmemesi gereken yiyecekler ve içeceklerin detaylarını sizler için derledik. Mesela grip olduğunuzda sakın yeşil çay içmeyin, mayalı peynir, çikolata, kabuklu deniz ürünlerinin de aralarında olduğu çok sayıda yasaklı yiyecek iyileşmenize engel olabilir.
Grip veya nezle olduğunuzda ne yediğiniz kadar ne yemediğiniz de iyileşme süreciniz için önemli. 'Grip oldum bir türlü geçmiyor, nezle oldum haftalardır atlatamadım' yakınmalarının altında yediğiniz ve içtiğiniz yanlış besinler olabilir. Havaların soğumaya başlamasıyla grip, nezle, farenjit, sinüzit gibi hastalıklar da yavaş yavaş kapıyı çalmaya başlıyor. Bu tür üst solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla burun tıkanıklığı, halsizlik, hapşırık, burun akıntısı gibi olumsuz durumlar ortaya çıkıyor. Bu etkileri ortadan kaldırmak için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği genelde biliniyor ancak hangi gıdalardan uzak durulması gerektiğinin üzerinde pek durulmuyor. Oysa soğuk algınlığı şikayetlerini tetikleyecek besinlerden kaçınmak, bu hastalıkları hafif şekilde atlatmak açısından önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, üst solumun yolu enfeksiyonlarında uzak durulması gereken besinler hakkında bilgi verdi.
Grip ve nezle olduğunuzda 'histamin' içeren besinleri yemeyin: Grip, nezle, farenjit, sinüzit gibi durumlarda doktora başvurulduğunda antihistaminik ilaçlar verilir. Çünkü üst solumun yolu enfeksiyonları ve alerjilerde vücutta oluşan şikayetlerden sorumlu olan madde histamindir. Histamin vücutta arttığı zaman bu olumsuz durumlarla karşılaşılır. Dolayısıyla soğuk algınlığı durumlarında histamini azaltacak, histamin içermeyen ya da histamin salınımını artırmayan besinleri tüketmek gerekmektedir. Bazı besinler doğal olarak histamin içermektedir. Bazı besinler histaminin vücutta artmasına sebep olmaktadır. Bazı besinler ise histamini parçalayarak kandaki miktarının artmasına sebep olmaktadır.
Histaminden zengin olan besinlerde ilk sırada mayalı besinler bulunmaktadır. En çok mayalı alkollü içkiler uzak durulması gereken içeceklerdir. Mayalı gıdalardan turşu, sirke, yoğurt, ayran histamini ve histaminin vücutta salgılanmasını artırmaktadır. Ancak bunların fayda-zarar dengelerini ayarlamak, tüketimi tamamen kesmek yerine sınırlandırmak, böylece bağışıklığı güçlendirici faydalarından da mahrum kalmamak doğru olacaktır. Sucuk, pastırma, sosis, salam gibi işlenmiş etler de histaminden zengin gıdalardır. Sadece soğuk algınlığı zamanlarında değil, sağlıklı beslenmek adına da zaten bu işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir.
Peynirler de dikkat edilmesi gereken besinler arasındadır. Özellikle histamin içeriği en yüksek olan eski peynirlerdir. Bu nedenle sert ve pastörize peynirleri günde 60-90 gramı aşmadan tüketmek gerekmektedir. Sebzelerden de ıspanak, domates ve patlıcan histamin içeriği zengin besinlerdendir. Ancak sadece soğuk algınlığı durumlarında da olsa bu sebzeleri hiç tüketmemek değil tüketimini sınırlamak daha doğru olacaktır. Tütsülenmiş besinlerden özellikle balıklar histamin açısından zengindir. Dolayısıyla soğuk algınlığı durumunda tütsülenmiş balıklar değil daha çok taze olanlar tercih edilmelidir.