Grip ve nezle olduğunuzda sakın bu yiyecekleri yemeyin!

Grip veya nezle olduğunuzda ne yediğiniz kadar ne yemediğiniz de iyileşme süreciniz için önemli. 'Grip oldum bir türlü geçmiyor, nezle oldum haftalardır atlatamadım' yakınmalarının altında yediğiniz ve içtiğiniz yanlış besinler olabilir. Havaların soğumaya başlamasıyla grip, nezle, farenjit, sinüzit gibi hastalıklar da yavaş yavaş kapıyı çalmaya başlıyor. Bu tür üst solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla burun tıkanıklığı, halsizlik, hapşırık, burun akıntısı gibi olumsuz durumlar ortaya çıkıyor. Bu etkileri ortadan kaldırmak için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği genelde biliniyor ancak hangi gıdalardan uzak durulması gerektiğinin üzerinde pek durulmuyor. Oysa soğuk algınlığı şikayetlerini tetikleyecek besinlerden kaçınmak, bu hastalıkları hafif şekilde atlatmak açısından önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, üst solumun yolu enfeksiyonlarında uzak durulması gereken besinler hakkında bilgi verdi.