Grip ve Covid-19 enfeksiyonu aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor
İNGİLTERE’de yapılan yeni bir araştırmada yeni tip corona virüsü (Covid-19) orta ve şiddetli semptomlarla geçiren kişilerin aynı anda grip geçirmesi halinde ölüm risklerinin ikiye katlandığı açıklandı.
İngiltere’de devlete bağlı Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), 20 Ocak ve 25 Nisan tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta hem Covid-19 hem de grip için test edilen yaklaşık 20 bin kişinin verilerini inceledi. Araştırmacılari pandeminin başlangıcından Mayıs ayına kadar yapılan testlerin sadece hastanelerle sınırlı olduğunu ve araştırmaya konu olan, Covid-19 hastalarının orta ve şiddetli semptomlara sahip hastalar olduğunu vurguladı.
Çalışmada 58 kişinin hem corona virüs hem de grip enfeksiyonuna aynı anda sahip olsuğu tespit edildi. Araştırmacılar, her iki hastalığı olan kişilerin sayısı az olsa da, çift-enfekte olanlarda ölüm riskinin genel nüfusa kıyasla yaklaşık altı kat (5,92) daha fazla olduğunu açıkladı.
Diğer taraftan, sadece Covid-19 ile enfekte olanlara kıyasla her iki virüsü de taşıyan hastaların ölüm riskinin 2,3 kat daha yüksek olduğu bulundu.
Uzmanlar, çift enfeksiyonu olan kişilerin yüzde 43'ünün, sadece Covid-19 için pozitif olanların yüzde 27'sinin hayatını kaybettiğini belirtti. Grip için ise ölüm oranı yüzde 4,8 olarak açıklandı. Bununla birlikte araştırma ekibi testler tüm popülasyona değil, en hasta insanlara yönelik olduğu için, çalışmadaki ölüm oranlarının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.