Grip ve Covid-19 enfeksiyonu aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor

İngiltere’de devlete bağlı Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), 20 Ocak ve 25 Nisan tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta hem Covid-19 hem de grip için test edilen yaklaşık 20 bin kişinin verilerini inceledi. Araştırmacılari pandeminin başlangıcından Mayıs ayına kadar yapılan testlerin sadece hastanelerle sınırlı olduğunu ve araştırmaya konu olan, Covid-19 hastalarının orta ve şiddetli semptomlara sahip hastalar olduğunu vurguladı.