Greve gitti reklam kaybetti! 'Her an basabilirim' diyen Haluk Levent konuştu: Ulan, ne oluyor?
Market zinciri Migros’taki ücret zamlarına karşı yapılan eylemlerde arabuluculuk yapan ve işçilerin taleplerinin karşılanmasını sağlayan sanatçı Haluk Levent süreci ve yaşananları ilk kez anlattı.
Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan işçilerin 3 Şubat'tan beri devam eden grev, Haluk Levent'in arabuluculuğu sayesinde anlaşmayla bitmişti. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Haluk Levent ile yaptığı görüşmeyi yazdı.
Levent "Geçen yıl da Migros işçileri için arabulucu olmuştum, o da çözüme kavuşmuştu. Ben yıllardır Migros işçisiyle birlikteyim." ifadelerini kullandı.
"Önceki grevlerde yağmur altında şarkılar söyledim" diyen Levent "Bir şarkıcı çözdü"ye indirgenmesini tuhaf buluyorum. Sendika ve işçilerin kararlı duruşu olmasa çözülmezdi" dedi.
"Ortalık gergindi" diyen Levent "Gerginlik çözümsüzlüğe gidiyordu. İki tarafa da "Arabulucu olmamı ister misiniz?" dedim. "Lütfen" dediler. Hem Migros'a gittim hem işçilere..." diye konuştu.