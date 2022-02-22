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Greve gitti reklam kaybetti! 'Her an basabilirim' diyen Haluk Levent konuştu: Ulan, ne oluyor?

Greve gitti reklam kaybetti! 'Her an basabilirim' diyen Haluk Levent konuştu: Ulan, ne oluyor?

Market zinciri Migros’taki ücret zamlarına karşı yapılan eylemlerde arabuluculuk yapan ve işçilerin taleplerinin karşılanmasını sağlayan sanatçı Haluk Levent süreci ve yaşananları ilk kez anlattı.

Greve gitti reklam kaybetti! 'Her an basabilirim' diyen Haluk Levent konuştu: Ulan, ne oluyor?

Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan işçilerin 3 Şubat'tan beri devam eden grev, Haluk Levent'in arabuluculuğu sayesinde anlaşmayla bitmişti. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Haluk Levent ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

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Greve gitti reklam kaybetti! 'Her an basabilirim' diyen Haluk Levent konuştu: Ulan, ne oluyor?

Levent "Geçen yıl da Migros işçileri için arabulucu olmuştum, o da çözüme kavuşmuştu. Ben yıllardır Migros işçisiyle birlikteyim." ifadelerini kullandı.

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Greve gitti reklam kaybetti! 'Her an basabilirim' diyen Haluk Levent konuştu: Ulan, ne oluyor?

"Önceki grevlerde yağmur altında şarkılar söyledim" diyen Levent "Bir şarkıcı çözdü"ye indirgenmesini tuhaf buluyorum. Sendika ve işçilerin kararlı duruşu olmasa çözülmezdi" dedi.

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Greve gitti reklam kaybetti! 'Her an basabilirim' diyen Haluk Levent konuştu: Ulan, ne oluyor?

"Ortalık gergindi" diyen Levent "Gerginlik çözümsüzlüğe gidiyordu. İki tarafa da "Arabulucu olmamı ister misiniz?" dedim. "Lütfen" dediler. Hem Migros'a gittim hem işçilere..." diye konuştu.

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