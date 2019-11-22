Greta Thunberg zaman yolcusu iddiası 121 yıllık fotoğraf ortalığı karıştırdı
BM'deki iklim değişikliği konuşmasıyla hatırlanan aktivist Greta Thunberg'in zaman yolcusu olduğu iddia edildi.
WASHINGTON Üniversitesi tarafından yayınlanan 121 yıllık fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu. 121 yıl önce çekilmiş fotoğraftaki küçük kızın İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e benzerliği şaşkınlığa uğratırken ortaya atılan iddia ise Greta Thunberg'in zaman yolcusu olduğu oldu.
Washington Üniversitesi'nin arşivlerinden çıkan fotoğrafta kuyudan su çeken bir grup çocuktan bir tanesinin Thunberg'e benzemesi sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde yer aldı.
1898 yılında Kanada'nın Yukon bölgesinde çekildiği belirtilen fotoğrafta yer alan kız çocuğunun iklim aktivisti Greta Thunberg'e aşırı derecede benzeyince iddiaların ardı arkası kesilmedi.
Benzerliğin ortaya çıkardığı en dikkat çeken iddia ise Greta'nın zaman yolcusu olduğu ve 2019 yılına geldiği iddiası oldu.