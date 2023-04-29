Great Gasby’nin şampanya içtiği otele sempatik bir ‘kutup ayısı’ girdi

ÇÖLDEKİ KUTUP AYISININ YÜSLELİŞİ

Dünyanın en büyük otel zinciri Accor Grubunun lüks otel zincirinin,

Global Marka ve Ticari İşler Başkanlığına bir Türk getirildiğini çok ilginç şu anonsla duyurdu:

“Çöldeki kutup ayısının yükselişi…”

Nereden çıktı diyeceksiniz? Bizzat Yiğit Sezgin’in kendisinden.

Yiğit Sezgin’in TED Konferansları çerçevesinde yaptığı ve çok tutulan konuşmasına bu başlığı koymuştu.

Sezgin dünya iş çevrelerinde, “Paradgima kıran” yönetim anlayışı ile tanınan bir iş insanı.

Yönetimde bu yenilikçi davranışları anlatmak için bu ifadeyi kullanmıştı.

Dünya bu oteli Graet Gasby ve Home Alone 2 filmlerinden tanıyor

Leonardo di Caprio’nun oynadığı Scott Fitzgerald’ın romandan çekilen “Muhteşem Gasby” filminin en akılda kalan sahnelerinden biri bu otelde çekilmişti.

Bunun dışında “Slepless in Seattle” ve “Evde Tek Başına 2” gibi filmlerin bazı sahneleri de bu otelde çekildi.

Otelin müdavimleri arasında Frank Sinatra, Andy Warholl gibi ünlüler de var.

13 bin istiridye ile muhteşem açılış

Grubun bir diğer efsane oteli” San Fransisco Fairmont’un” 1907 yılındaki açılışı tam bir efsaneydi.

Açılışta binlerce şişe şampanya ve 13 bin istirdiye ikram edilmişti.

Aynı otelle ilgili bir başka önemli olay da 26 Haziran 1945 günü yaşandı.

Elli ülkenin temsilcileri burada Birleşmiş Milletlear’in kurulmasına yol açan anlaşmanın ilk metnini imzaladılar.

İşte böyle bir markanın başından sundan böyle bir Türk oturacak.

Fairmont grubu bundan 117 yıl önce “Fair” adlı iki kızkardeş tarafından kuruldu.

Grup bugün bütün dünyada tanınmış 120 otele sahip.

Plaza dışında Londra Savoy, Los Arngeles Century Plaza gibi oteller var.

Gerçek bir çöl kutup ayısının yükselişi

Yiğit Sezgin’in iş kariyeri gerçekten çöldeki kutup ayısı kadar paradigma kırıcı bir gelişme.

Ama tabii ki o talihsiz bir çöl sakini değil, tam aksine çöldeki yeni turizmin imkanlarını gören şanslı bir yönetici oldu.

Bundan önce Accor Grubunun CCO’su (Chief Commercial Officer) olarak görev yaptı. Bu görevi Dubai’deki ofisinden yönetiyordu.

Accor’a gelmeden önce ise BLG Real Estate Capitam Fund’un CEO’su olarak Grubunun, lüks yatırımlarını yönetti.

Bu yatırımlar arasında Aman Resorts, Peninsula Hotel, Soho House, İstanbul Galata Port, Ritz Carlton ve Mandarin konutları gibi yatırımlar vardı.

Onu uzun süredir tarnıyorum.

Bana sorarsanız şöyle tarif ederdim.

Çölde kutup ayısına rastlayan talihsiz bir turiste bile güzel yaşamanın keyfini anlatabilecek bir turizm simyacısı…