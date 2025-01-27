Grand Kartal Oteli'ndeki yangının çıkış nedeni belli oldu! Mutfaktaki bir hata yüzünden 78 kişi öldü
Bolu'daki facia yüreklerimizi yakmakla kalmadı hafızalarımızdan silinmeyecek izler bıraktı. Yangının ilk gününden bu yana merak edilen bir soru ise nihayet yanıtlandı. Yangının çıkış nedeni belli oldu.
Türkiye Bolu Kartalkaya'da yitirdiği 78 cana ağlamaya devam ederken daha birçok sorunun da yanıtını merak ediyor. Yangın neden çıktı? sorusu bunların başında geliyor. Soruşturma devam ederken ilk bilgiler gelmeye başladı.
Elde edilen bilgilere göre, yangının sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağdan kaynaklandığı, mutfak çalışanlarının çıkan alevlere su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonucu yangının büyüdüğü belirtildi.
Sabah için kahvaltı hazırlığı yapılıyordu
Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde gece saat 03.21'de başlayan yangın öncesinde restoran çalışanları kahvaltı hazırlıklarına başladı. İddiaya göre çalışanlar kahvaltı hazırlığında kullanılan pleyt ızgarayı çalıştırdı.
Kızgın yağ alev aldı
Uzun süre açık kalan ve ısınan cihaz üzerindeki kızgın yağ bir anda alev aldı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi.