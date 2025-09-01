Gram ve ons altında rekor kırıldı! Yatırımcıyı şoke eden rakamlar, böylesi ilk kez oldu
Altın fiyatları yeni haftaya çok hızlı başladı. Ons altın rekor seviyeye yaklaşırken gram altın tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Yatırımcılar gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar diye merak ediyor. İşte altın piyasası...
Altının gramı cuma gününü 4 bin 561 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı 4 bin 597 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 7 bin 510 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 940 liradan satılıyor. Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,9 artışla 3 bin 478 dolardan işlem görüyor.
REKOR KIRDI
Ons altın güne 3445 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3437 dolar, en yüksek de 3486 dolar seviyesi görüldü. Ons altının tarihi yüksek seviyesi 22 Nisan 2025 tarihinde görülmüş ve 3499 dolar olmuştu.
Gram altın gün içinde en düşük 4546 lira, en yüksek de 4611 lira seviyesi görüldü ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı.