Gram gram satılıyor! Kilosu 30 bin-70 bin arasında değişiyor

Gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu ayrıca ülkemizde safran üretiminin yeterli olmadığını söyleyerek, genellikle İran ve Afganistan gibi ülkelerden temin edildiğini ve bu yüzden ülkemizde üretiminin yapılmasının önem taşıdığına vurgu yaptı. Safran üretimine başlamadan Düzce Üniversitesi ile iletişime geçip önce toprak analizini yaptırdığını ve sürekli Düzce Üniversitesi ile bilgi alışverişinde bulunduğunu dile getiren Gündoğdu, bunun kendisi ve bölge çiftçileri için değerli olduğunu ifade ederek safran tarımı ile ilgili soğanların 15 Ağustos-15 Eylül arasında dikiminin yapıldığı bilgisini paylaştı.