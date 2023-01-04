Gram altından tarihi rekor! Ekranda 1224 lira piyasada bin 134 lira gram altın 3 günde 20 TL kazandırdı

Spot altın bir önceki seansta yüzde 0,9 artışla Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesinden kapanması sonrası Çarşamba günü ons başına 1859 dolara ulaştı. Gram altın da 1.115 TL'lik rekorla başladığı güne 1124 TL'ye ulaşarak rekor tazeledi.