Gram altından tarihi rekor! Ekranda 1224 lira piyasada bin 134 lira gram altın 3 günde 20 TL kazandırdı
Gram altın koptu gidiyor... 2023 yılına bin 114 lira seviyesinden başlayan gram altın 3 gün içerisinde ekranlarda bin 124 lirayı, serbest piyasada ise bin 134 lirayı gördü. Uzmanlar altın alacakları uyarıyor... Bu fiyattan altın alınır mı?.. İşte cevapları...
Altın, Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına dair spekülasyonların artması ve resesyon uyarılarının güvenli liman desteği sağlamasıyla yükselişini dördüncü güne taşıdı. Gram altın yılın ilk günü ulaştığı 1.114 TL'lik rekorunu hızlandırdı. Gram altın ekranlarda 1124 TL olurken, serbest piyasada ise 1.134 liradan işlem görüyor.
Spot altın bir önceki seansta yüzde 0,9 artışla Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesinden kapanması sonrası Çarşamba günü ons başına 1859 dolara ulaştı. Gram altın da 1.115 TL'lik rekorla başladığı güne 1124 TL'ye ulaşarak rekor tazeledi.
Fed’in şahin duruşunu yumuşatacağına dair spekülasyonlar, 2022’yi neredeyse değişmeden bitiren ve doların Kasım başından itibaren gerilemesi altının destek bulmasında etkili olan faktörlerin başında geliyor.
Altın e para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının ekranlarda 1124 lira olarak görünse de piyasada 1134 liradan işlem gördüğünü belirterek, yılın ilk 3 gününde gram altının 20 lira değer kazandığını belirtti.