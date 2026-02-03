Gram altında yeniden 6 binli rakamlar! İslam Memiş 'alım fırsatı' dedi, gramda 10 bin hedefi de...

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 6 bin 514 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 11 bin 513 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 124 liradan satılıyor.