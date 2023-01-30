Gram altında yeni zirve mi bekleniyor? İslam Memiş tarih ve yeni rakamı verdi borcu olanlar dikkat!
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 1165 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1934 liradan satılıyor. Peki yükselişin devamı gelecek mi? İşte altın yatırımcısına önemli tavsiyeler...
Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında tarih vererek altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu. Memiş şunları kaydetti:
-Gram altın Ocak ayında yüzde 6 değer kazandı.Bu hafta önemli. ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Bu hafta biraz daha dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir.
-Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle Kapalıçarşı piyasasında 1.180 -1.182 lira seviyesinde. Bu tarafta da 1.140 lira seviyesine kadar Şubat ayı içerisinde bir geri çekilme bekliyorum.
-Yıllık bazda baktığınız zaman orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. 1.250 – 1.280 devamında yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1.350 – 1.450 hatta 1.500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir.