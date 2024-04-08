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Gram altında yeni rekor! Tam gaz yükseliş devam ediyor, İslam Memiş'ten bomba tahmin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Gram altında yeni rekor! Tam gaz yükseliş devam ediyor, İslam Memiş'ten bomba tahmin

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 2 bin 400 lira seviyesini aştı. Uzmanlara göre bu yükseliş devam edebilir. İşte altın piyasası...

Gram altında yeni rekor! Tam gaz yükseliş devam ediyor, İslam Memiş'ten bomba tahmin

Altının gram fiyatı cuma gününü 2 bin 399 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 409 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Gram altında yeni rekor! Tam gaz yükseliş devam ediyor, İslam Memiş'ten bomba tahmin

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.

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Gram altında yeni rekor! Tam gaz yükseliş devam ediyor, İslam Memiş'ten bomba tahmin

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 337 dolar seviyesinden alıcı bulurken, gün içerisinde 2 bin 354 dolara çıkarak zirve seviyesini de yeniledi.

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Gram altında yeni rekor! Tam gaz yükseliş devam ediyor, İslam Memiş'ten bomba tahmin

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş şunları kaydetti:

Tabiki yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Altın güvenli bir limandır. Gram altın TL fiyatı bu hafta tam 3 kez serbest piyasalarda 2400 lira seviyesi altına sarktı.

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