Gram altında yeni rekor! Tam gaz yükseliş devam ediyor, İslam Memiş'ten bomba tahmin
Altın fiyatları yatırımcının odağında... Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 2 bin 400 lira seviyesini aştı. Uzmanlara göre bu yükseliş devam edebilir. İşte altın piyasası...
Altının gram fiyatı cuma gününü 2 bin 399 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 409 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 337 dolar seviyesinden alıcı bulurken, gün içerisinde 2 bin 354 dolara çıkarak zirve seviyesini de yeniledi.
Piyasa Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş şunları kaydetti:
Tabiki yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Altın güvenli bir limandır. Gram altın TL fiyatı bu hafta tam 3 kez serbest piyasalarda 2400 lira seviyesi altına sarktı.