Gram altında 'altın' tarihi açıkladı! İslam Memiş, altın alacak ve satacakları uyardı: 2025 sloganımız...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş yatırımıyla ilgili 2025 yılı öngörülerini açıkladı. Memiş, 'Altın tarihi açıklıyorum! Altın ve gümüş yatırımcıları bu tarihe dikkat' diyerek uyardı.
Finans analisti İslam Memiş, 2025 yılı için altın ve gümüş öngörülerini paylaştı. Memiş, "Hangi ayda zirveleri görürüz?" sorusuna yanıt verirken, "Altın tarihi açıklıyorum! Altın ve gümüş yatırımcıları bu tarihe dikkat" sözleriyle de uyardı.
TV100'deki yazısında İslam Memiş, "Altın fiyatları için 2025 yılı beklentimi iki ay önce açıkladığımı anımsatmak isterim. Yıl sonuna kadar ons altın 3 bin-3 bin 500 dolar, gram altın 4 bin-4 bin 500 lira aralığı. En çok merak edilen de "Hangi ayda zirveleri görürüz?" oldu" dedi.
Memiş ardından beklentilerini sıraladı: Tek tek anlatayım; Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 2025 yılı belirsizliklerle dolu, volatilitenin yüksek olacağı bir yıl olacak. Bir bakacaksınız her şey güzel gidiyor, bir bakacaksınız her şey eskisi gibi karmakarışık.
Yani, 2025'de piyasanın yatırımcıların değil oyuncuların kontrolünde olacağını söyleyebilirim. 2025'de en çok kripto para piyasasında işlem yapan yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü en çok onlar manipülasyon ve spekülasyona maruz kalacak.