Gram altında 7 bin lira alarmı! Ünlü ekonomist süre verdi "Trump kapsamlı saldırı yaparsa..."

GÜMÜŞTE SAVAŞ ETKİSİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Gümüş piyasası için uzun vadede iyimser ancak mevcut tabloda temkinli bir yaklaşım sergileyen Kaya, savaşın yükseliş potansiyelini baskıladığını savundu. Kaya, "Eğer bu savaş olgusu olmasaydı zaten gümüş bu yıl içerisinde de 150 dolar seviyesini görebilirdi savaş işi bozdu" diyerek savaşın sona ermesi durumunda yıl ortasından sonra gümüşte bir ivmelenme beklediğini belirtti.Gümüşte yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 90 bandının aşılması gerektiğini ifade eden Kaya, ana direncin 80 dolar olduğunu söyledi. Aşağı yönlü hareketlerde ise 69-70 seviyesinin ve ana destek olarak 65 doların takip edildiğini bildirdi. Kaya, gram gümüş için ise şu teknik seviyeleri paylaştı: "Gram gümüşte destek olarak 94 TL seviyesini takip ediyoruz, direnç olarak 108.72 TL ve 115 TL seviyeleri öne çıkıyor."