Gram altın için hayati uyarı: O tarihten sonra 2 bin TL düşecek

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasının ardından petrol fiyatları sert yükselirken, altın ise ne yukarı gidiyor ne de aşağı. Savaş sonrası gram altın 7.300-7.500 TL, ons altın ise 5 bin-5.250 dolar bant aralığında dalgalanıyor.