Gram altın için hayati uyarı: O tarihten sonra 2 bin TL düşecek
Herkes altının geleceğini merak ederken, ekonomist İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati bir uyarı geldi. Memiş gram altın için Haziran sonrasını işaret ederek satış tarihini verdi.
ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasının ardından petrol fiyatları sert yükselirken, altın ise ne yukarı gidiyor ne de aşağı. Savaş sonrası gram altın 7.300-7.500 TL, ons altın ise 5 bin-5.250 dolar bant aralığında dalgalanıyor.
Yatırımcılar, "Altın yükselecek mi?", "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorularına cevap arıyor. "2026'da altın yatırımcısıyla top gibi oynayacaklar" diye uyaran Memiş, altındaki büyük düşüş için tarih verdi.
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
Uluslararası piyasalarda ons altın 5.161 dolar seviyesinde. Nereden geldik buralara 5.223 dolar seviyelerinden. Ons altın 5.080-5.250 dolar geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor.
"2026'DA PARA KAZANMAK YOK"
Ocak ayındaki uyarılarımı anımsatmak isterim. 2026 yılında altın ve gümüş yatırımcılarının psikolojilerinin çok sağlam olması lazım. Top gibi oynayacaklar onlarla. 2026'da altın ve gümüşten para kazanmak yok. Varlıklarına sahip çıkacaksın.