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Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş 'onu takip edin' diyerek uyardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş 'onu takip edin' diyerek uyardı

30 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Yatırımcı yükseliş mi var düşüş mü diye merak ederken Piyasa Uzmanı İslam Memiş önemli bir mesaj verdi. İşte altın piyasası...

Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş 'onu takip edin' diyerek uyardı

Altının dün ons fiyatındaki gerilemeye karşın değer kazanan gram fiyatı, günü 2 bin 532 liradan tamamladı.

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Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş 'onu takip edin' diyerek uyardı

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 541 lira seviyesinde bulunuyor.

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Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş 'onu takip edin' diyerek uyardı

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 225 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 835 liradan satılıyor.

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Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu! İslam Memiş 'onu takip edin' diyerek uyardı

Altının  ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 389 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, Fed'in faiz kararı ile tahvil piyasalarının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini söyledi.

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