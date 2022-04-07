Gram altın bu yaz 1.450 lira olacak inancım daha da arttı! İslam Memiş 'hemen al' uyarısı yaptı
7 Mart 2022 perşembe günü saat 09.30 itibariyle gram altın 910 lirada. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gram altınla ilgili bomba tahminler geldi. Gram altının yaz aylarında 1.450 lirayı göreceğini belirten İslam Memiş, altın, ev ve araba almak isteyenlere "Hemen alın" tavsiyesinde bulundu...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının çok baskılandığını belirterek, gram altının yıl içinde 1.450 liraya çıkacağına olan inancının son gelişmelerle daha da kuvvetlendiğini söyledi. Memiş, ev, arsa ve otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceğiyle ilgili de çarpıcı uyarılar yapıp "Al kardeşim hemen al" dedi. İşte İslam Memiş'in yatırımcıların kafasını kurcalayan sorulara verdiği cevaplar:
Bugüne kadar alım yapmayan zarar etti!
- Kafalar karışık, piyasalardaki manipülasyonlar devam ettikçe böyle olacak. 2 haftadır piyasada hiçbir şey yok. 'Bekleyin alım yapmayın' dedim. Nisan ayında son bir kez alım noktasında final yapacağız. Bugüne kadar fırsatlarda alım yapmayan zarar etti.
900 liranın altında son alımları yapacağız
Nisan ayı içerisinde 900 liranın altında son alımları yapacağız. Ardından Mayıs ayıyla birlikte piyasalarda fırtına kopacak. Altın şu sıralar baskılanıyor. Ancak yaşanan son gelişmeler gram altının yıl içerisinde 1.450 lirayı göreceğine olan inancımı artırdı.
Haziran ayında gram altın kaç lira olur?
- (Haziran ayında gram altının ne kadar olur?) Merkez bankaları zor durumda, enflasyon yükseliyor, böyle dönemlerde altın her zaman gözde yatırım aracıdır. Altın fiyatlarının çok gerilemesi ve yükselmesi Merkez Bankaları'nın işine gelmez. Ama baskılamaya he kadar devam edebilirler?