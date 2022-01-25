Gram altın 800 lira sınırına yaklaştı! İslam Memiş 'Her şey bu kadar basit' diyerek formülü verdi
25 Ocak 2022 altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün altının gram fiyatı 800 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 1.318,00 liradan alıcı buluyor. İkinci çöküşün yakın olduğunu söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya bomba bir formül verdi.
Altın piyasasında, en düşük 787 bin lira, en yüksek 794 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 787 bin liradan tamamladı.
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25 Ocak gram altın 799,01 lira seviyesinden işlem görürken , çeyrek altın da 1.318,00 liradan alıcı buluyor.
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25 Ocak altın fiyatları
Gram: 799,01
Çeyrek:1.318,00
Yarım:2.636,00
Cumhuriyet: 5.255,00
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Dün yaptığı açıklamada 'ikinci çöküş yakın' diyen ve yatımcıya önemli tavsiyelerde bulunan İslam Memiş'ten yeni açıklama geldi.
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