BIST 1.906
DOLAR 13,56
EURO 15,32
ALTIN 800,78

Gram altın 800 lira sınırına yaklaştı! İslam Memiş 'Her şey bu kadar basit' diyerek formülü verdi

Gram altın 800 lira sınırına yaklaştı! İslam Memiş 'Her şey bu kadar basit' diyerek formülü verdi

25 Ocak 2022 altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün altının gram fiyatı 800 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 1.318,00 liradan alıcı buluyor. İkinci çöküşün yakın olduğunu söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya bomba bir formül verdi.

Gram altın 800 lira sınırına yaklaştı! İslam Memiş 'Her şey bu kadar basit' diyerek formülü verdi

Altın piyasasında, en düşük 787 bin lira, en yüksek 794 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 787 bin liradan tamamladı.

112
Gram altın 800 lira sınırına yaklaştı! İslam Memiş 'Her şey bu kadar basit' diyerek formülü verdi

25 Ocak gram altın 799,01 lira seviyesinden işlem görürken , çeyrek altın da 1.318,00 liradan alıcı buluyor.  

212
Gram altın 800 lira sınırına yaklaştı! İslam Memiş 'Her şey bu kadar basit' diyerek formülü verdi

25 Ocak altın fiyatları

Gram: 799,01 

Çeyrek:1.318,00

Yarım:2.636,00

Cumhuriyet: 5.255,00

312
Gram altın 800 lira sınırına yaklaştı! İslam Memiş 'Her şey bu kadar basit' diyerek formülü verdi

Dün yaptığı açıklamada 'ikinci çöküş yakın' diyen ve yatımcıya önemli tavsiyelerde bulunan İslam Memiş'ten yeni açıklama geldi. 

412