Gram altın 2 bin TL olacak! Altın tarihin en yüksek seviyesine çıkınca İslam Memiş bombayı patlattı!

Altın fiyatları uçtu gidiyor. Her gün yeni bir tarihi rekor kıran gram altın bugün 1.150 lira seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı dün ABD enflasyon verisinin ardından mayıs ayından beri ilk kez 1900 doların üzerine çıktı. Altının onsu bugün de 1900 doların hemen üzerinde hareket ediyor. İç piyasada gram altın 1150 liraya çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yılını altının 2 bin TL'nin üzerinde kapatacağını söyledi. İşte ayrıntılar...