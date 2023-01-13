Gram altın 2 bin TL olacak! Altın tarihin en yüksek seviyesine çıkınca İslam Memiş bombayı patlattı!
Altının ons fiyatı geçen mayıs ayından beri ilk kez 1900 doların üzerine çıktı. İç piyasada gram altın 1150 liraya çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Çeyrek altın 1924, cumhuriyet altını 7 bin 915 liradan satılıyor. Kapalıçarşı'da ekranda görünen rakamlarla altın bulmanın mümkün olmadığının alltını çizen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için 'yok artık' dedirten tahminini açıkladı...
Altın fiyatları uçtu gidiyor. Her gün yeni bir tarihi rekor kıran gram altın bugün 1.150 lira seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı dün ABD enflasyon verisinin ardından mayıs ayından beri ilk kez 1900 doların üzerine çıktı. Altının onsu bugün de 1900 doların hemen üzerinde hareket ediyor. İç piyasada gram altın 1150 liraya çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yılını altının 2 bin TL'nin üzerinde kapatacağını söyledi. İşte ayrıntılar...
Altının onsu Mayıs ayından beri ilk kez 1900 doların üzerine çıktı. İç piyasada gram altın ekranlarda 1150 liraya çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Çeyrek altın 1924, cumhuriyet altını 7 bin 915 liradan satılıyor. Ancak Kapalıçarşı'da ekrandaki rakamlarla altın bulmak çok zor. Kapalıçarşı'da gram altın ekranda görünen rakamdan en az 10 TL daha yukarıdan alınıp satılıyor.
Gram ve çeyrek altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme hız kazanırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi. Geçen gün "Bu da yılın ilk çeyreği, mart nisana tekabül ediyor. 1280'li rakamlar, 1350'li rakamlar, yıllık bazda 1450'li rakamlar sürpriz olmayacaktır" diyen İslam Memiş'ten yeni iddia geldi.
Seçim döneminde gram altın rekor kıracak
Gram altının rekor kıracağı tarihi açıklayan İslam Memiş, seçim dönemini işaret etti. İslam Memiş, seçimi kazanan partiden bağımsız bir şekilde Altın fiyatlarında büyük bir değişim olacağını dile getirdi.