"Gram Altın 1.450 TL olacak" öngörüsü tutmayan İslam Memiş'ten yeni bombalar! Gram altın 1.600 TL, dolar 25 TL...

“Yatırımcıların bildiği gibi bu yıl altın için tahminim 1450 liraydı. Elbette bu rakamlar teknik ve mantıksal olarak beklenen rakamlar. Ama ne teknik ne de mantıksal olarak piyasada eşgüdümlü bir merkez bankası baskı sürecinde hiçbir şey olmuyor. Aslında bu teknik hiçbir şekilde dolar karşısında işe yaramadı. Dolar üzerinde her şey ciddi baskı altında ama bu gram altın fiyatında tekrar 1.450 lirayı görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Geç kalsak da 2023'te 1.450 lirayı beklemeye devam edeceğiz." dedi.