"Gram Altın 1.450 TL olacak" öngörüsü tutmayan İslam Memiş'ten yeni bombalar! Gram altın 1.600 TL, dolar 25 TL...
Gram altın yeni yılın ikinci gününde 1.100 TL'den işlem görüyor. Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2022 yılı için "gram altın 1.450 TL olacak" öngörüsünün neden tutmadığını açıklayıp, altın, dolar ve borsa için yeni rakamlar verdi. Altın için tahminini yükselten İslam Memiş, Haziran sonrası için dolar konusunda uyardı. İslam Memiş'in dolar tahmini ise ağızları açık bıraktı...
2022 yılına 775 liradan başlayan gram altın 2023 yılının ikinci gününde şu an 1099 liradan satılıyor. Altının uzun vadede gösterdiği değişim, "Altın 2022 yılında 1.450 TL olacak" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in tahminini düzeltmesine neden oldu. İslam Memiş'in 2023 yılı için altın, dolar, gümüş ve borsa ile ilgili öngörüleri olay olacak...
Gram altın uzun vadede kazandırdı
2022 yılına 775 lira seviyesinde başlayan altın, yıl sonuna doğru gram başına 330 lira kar getirisi sağladı. Altının gram fiyatını bir süre sonra 1450 TL olacağını belirten İslam Memiş, 2023 yılı için altın tahminini 1.600 TL'ye çıkardı.
“Yatırımcıların bildiği gibi bu yıl altın için tahminim 1450 liraydı. Elbette bu rakamlar teknik ve mantıksal olarak beklenen rakamlar. Ama ne teknik ne de mantıksal olarak piyasada eşgüdümlü bir merkez bankası baskı sürecinde hiçbir şey olmuyor. Aslında bu teknik hiçbir şekilde dolar karşısında işe yaramadı. Dolar üzerinde her şey ciddi baskı altında ama bu gram altın fiyatında tekrar 1.450 lirayı görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Geç kalsak da 2023'te 1.450 lirayı beklemeye devam edeceğiz." dedi.
"2023 yılını küresel piyasalar açısından 2022’den daha karışık bir yıl olmasını bekliyorum. 2023 yılı benim nazarımda “KUMAR YILI” olacak. Fiyatlarda ve piyasalarda istikrar beklememek gerek." diyen İslam Memiş, şunları yazdı: