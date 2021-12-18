GQ 2021 Men Of The Year Ödüllerinde yılın kadını Öykü Karayel eşi Can Bonomo'yu ağlattı

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri dün gece sahiplerini buldu! Adeta bir şıklık yarışı yaşanan gecede, ahnede ödüllerini alan ünlülerden bazıları gözyaşlarını tutamazken bazıları da sahneden yaptıkları ödül konuşmaları ile izleyicileri ağlattı. Özel gecede Salih Bademci, Öykü Karayel ve Erdal Beşikçioğlu gibi pek çok isim ödül aldı. Geceye damga vuran iki isim Öykü Karayel ve Salih Bademci oldu.