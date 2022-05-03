Gözyaşlarını zor tuttu! 'Çok ağır bir şey, korkunç günler yaşadık' deyip Güldür Güldür Mahir İpek anlattı
'Güldür Güldür Show' ile ekranlarda olan Mahir İpek, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ağlamamak için kendini zor tuttu.
Mahir İpek, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını görerek, masadan kalkıp yanlarına geldi.
Ünlü oyuncu, “Arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Hava çok soğuk, eğer beni bekliyorsanız bu havada içim el vermedi, varsa sormak istediğiniz sorun” dedi.
“Mahir Bey projeler var mı?” sorusuna İpek, “Güldür Güldür devam ediyor. Bir de Ankara’da da tiyatro var, gidip geliyorum." diye konuştu.
İpek "Her hafta Ankara’ya git, oyna, geri gel, Güldür Güldür'ü çek... Bu sene çok ağır geçti benim için" yanıtını verdi.