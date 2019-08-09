Gözyaşlarını tutamadı Nil Karaibrahimgil'in sahneye çıkan oğlu herkesi şaşırttı
Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde binlerce seveniyle buluşan Nil Karaibrahimgil, herkesten sır gibi sakladığı oğlu Aziz Arif Erener'i sahneye çıkarınca gözyaşlarını tutamadı.
2010 yılında Sertab Erener'in reklamcı kardeşi Serdar Erener ile evlenen Nil Karaibrahimgil, önceki akşam Harbiye'de fırtına gibi esti. Konserinin bir anında oğlunu sahneye davet eden Karaibrahimgil, gözyaşlarına hakim olmadı.
Konserinin sonlarına doğru seyirciler arasında bulunan oğlunu sahneye çağıran Nil Karaibrahimgil, “5 yaşında ama beni ilk kez canlı izliyor” dedi. Ünlü şarkıcı oğluna sarıldığı anda ise kendisini ağlamaktan alıkoyamadı.
Peki Nil Karaibrahimgil kimdir?: 1976’da Ankara’da dünyaya geldi. Babası Suavi Karaibrahimgil ve amcası Selami Karaibrahimgil de müzisyendi.
Nil’in çocukluk yılları Ankara’da geçti. Ailesiyle birlikte İstanbul’a geldiğinde on yaşında olan Nil, 12 yaşında ilk bestesini yaptı. Ortaokulda piyano çalmaya başlayan Karaibrahimgil, bir süre sonra gitar çalmayı da öğrendi.