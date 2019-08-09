Gözyaşlarını tutamadı Nil Karaibrahimgil'in sahneye çıkan oğlu herkesi şaşırttı

2010 yılında Sertab Erener'in reklamcı kardeşi Serdar Erener ile evlenen Nil Karaibrahimgil, önceki akşam Harbiye'de fırtına gibi esti. Konserinin bir anında oğlunu sahneye davet eden Karaibrahimgil, gözyaşlarına hakim olmadı.