Gözyaşlarına hakim olamadı! Gonca Vuslateri siyahilerle ilgili bakın ne yaşamış
Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri yakın arkadaşı Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu.
Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze rolüyle popülerliğe kavuşan Gonca Vuslateri, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına katıldı. İlk defa aile hayatına dair açıklamalar yapan güzel oyuncu bütün içtenliğiyle yaşadıklarını anlattı.
Özellikle yaz tatillerinde kalabalık aile ortamında yaşadığını söyleyen Vuslateri, anne ve babasının ayrılığından sonra bambaşka bir bakış açısına kavuştuğunu belirtti.
Çok huzurlu bir aile ortamı değildi: Yeni bakış açısını Vuslateri, "Yaratıcılıkta yaralarını daha iyi anlayabiliyorsun. Ben çok uzun zaman mücadele ettim. 'Bunlarla nasıl başa çıkabilirim, bunları nasıl atlayabilirim' diye... Çok huzurlu bir aile ortamı değildi bizimki. Çok okumuş bir anne ve babadan hiç beklenmeyecek şiddet performansı... Zaman geçince sonuçta gazete okuyoruz ve etrafımızda binlerce şey yaşanıyor. Bir anda o bencillikten biraz geç olsa da çıktım. Devamlı kendimi hayatımı anlatıp, kendi hayatıma odaklıydım ama etrafımda bir sürü şey oluyordu. Biraz o tarafa odaklandım. 'O pencereden yaşadıklarıma bakmam lazım' dedim. Oyunculuğunda çok etkisi oldu bunda vizyonumu geliştirdim." ifadelerini kullandı.
Şiddet gördü: Annesiyle sorunlu bir ilişkisi olduğunu ve ondan şiddet gördüğünü söyleyen genç sanatçı, "Anneme anne olarak ulaşamayacağım kadar çok bilgiliydi. Ondan çok şey öğrendim" dedi.