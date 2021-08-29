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Gözyaşlarına dayanamadı! Kahramanmaraş'ta 2,5 ayda 20 kilo verdi gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
Gözyaşlarına dayanamadı! Kahramanmaraş'ta 2,5 ayda 20 kilo verdi gören şaştı kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta 18 yaşındaki genç kız, annesinin gözyaşlarına dayanamayarak iki buçuk ayda 20 kilo verdi.

Gözyaşlarına dayanamadı! Kahramanmaraş'ta 2,5 ayda 20 kilo verdi gören şaştı kaldı

Kahramanmaraş’ta annesi Fatma Bodur ile yaşayan Dilan Akçadağ'ın kiloları nedeniyle hayatı zorlaşmaya başladı. Oturma ve oturduğu yerden kalkma gibi sorunları artan 18 yaşındaki Akçadağ, annesinin kendisini çoğu kez uyarmasına rağmen yemeği azaltmadı.

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Gözyaşlarına dayanamadı! Kahramanmaraş'ta 2,5 ayda 20 kilo verdi gören şaştı kaldı

Akçadağ, bir gün annesinin kendisinin kiloları nedeniyle ağladığını görünce marketten aldığı abur cubur poşetlerini bırakarak zayıflayacağı sözünü verdi. 

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Gözyaşlarına dayanamadı! Kahramanmaraş'ta 2,5 ayda 20 kilo verdi gören şaştı kaldı

Spor salonunda yoğun tempo ile çalışmaya başlayan Dilan Akçadağ, iki buçuk ayda 20 kilo vererek 106 kilodan 86 kiloya düştü.

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Gözyaşlarına dayanamadı! Kahramanmaraş'ta 2,5 ayda 20 kilo verdi gören şaştı kaldı

Hedefinin 70 kilo olduğunu söyleyen Dilan Akçadağ, “Gün geçtikte kilo almaya başladım ve depresyonda olan bir genç kız gibi umursamıyordum. Bana sadece yemekler motivasyon veriyordu." dedi.

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