Gözyaşlarına dayanamadı! Kahramanmaraş'ta 2,5 ayda 20 kilo verdi gören şaştı kaldı
KAHRAMANMARAŞ'ta 18 yaşındaki genç kız, annesinin gözyaşlarına dayanamayarak iki buçuk ayda 20 kilo verdi.
Kahramanmaraş’ta annesi Fatma Bodur ile yaşayan Dilan Akçadağ'ın kiloları nedeniyle hayatı zorlaşmaya başladı. Oturma ve oturduğu yerden kalkma gibi sorunları artan 18 yaşındaki Akçadağ, annesinin kendisini çoğu kez uyarmasına rağmen yemeği azaltmadı.
Akçadağ, bir gün annesinin kendisinin kiloları nedeniyle ağladığını görünce marketten aldığı abur cubur poşetlerini bırakarak zayıflayacağı sözünü verdi.
Spor salonunda yoğun tempo ile çalışmaya başlayan Dilan Akçadağ, iki buçuk ayda 20 kilo vererek 106 kilodan 86 kiloya düştü.
Hedefinin 70 kilo olduğunu söyleyen Dilan Akçadağ, “Gün geçtikte kilo almaya başladım ve depresyonda olan bir genç kız gibi umursamıyordum. Bana sadece yemekler motivasyon veriyordu." dedi.