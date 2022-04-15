Gözyaşlarına boğuldu canlı yayını terk etti! Yıllar sonra öğrendiği gerçek Pınar Eliçe'ye şoka uğrattı
Al Sana Haber programının yorumcularından şarkıcı Pınar Eliçe, yıllar sonra öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı.
YouTube'da yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan şarkıcı Pınar Eliçe, dünkü bölümünde yıllardır kendisinden saklanan bir gerçekle yüzleşti.
Programda bir ay önce boşanan Petek Dinçöz'ün Miami'ye taşınmasıyla ilgili Pınar Eliçe, konuştu.
Eliçe "Petek hayatı boyunca bir erkeğin gücüne ihtiyaç duydu. Arkasında Can Tanrıyar gibi güçlü bir adam vardı. Ayrılma kararından sonra da yok oldu gitti" dedi.
Ameliyat olduğu için programa görüntülü olarak bağlanan Seyhan Soylu ise Eliçe için "Pınar Eliçe orada Petek Dinçöz' ü eleştiriyor. Söylemezsem kendime ihanet etmiş olurum." ifadelerini kullandı.