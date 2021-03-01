'Gözyaşlarımı tutamadım' deyip anlattı! Bu sefer Demet Özdemir Oğuzhan Koç kaçamadı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldız ismi Demet Özdemir ve sevilen şarkısı Oğuzhan Koç bu kez basın mensuplarından kaçamadı.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yeni yılla birlikte aşkları açıklığa kavuşan ikili haftalardır kaçtıkları basın mensuplarından bu kez kaçmayı başaramadılar.
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29'uncu yaş gününü kutlayan Demet Özdemir, önceki akşam sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte Tarabya sahilinde ilk kez görüntülendi.
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç karşılarında basın mensuplarını görünce çok şaşırdılar.
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Baş başa yürüyüş yapan çift, muhabirimizi görünce, "Bizi nereden buldunuz?" dedi.
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