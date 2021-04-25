Vedanın ardından takımda neler değişir?

Batuhan ve İsmail halkın ne düşüneceğini çok önemsiyorlardı, ona göre hareket ediyorlardı. Bir noktadan sonra içlerindeki bireysel hırslara yenilecekler, tartışmalar başlayacak. Eğer Merve geri dönerse takımın çok iyiye gideceğini düşünüyorum. Tartışmalar büyüyecek çünkü bireyselleşmeler ortaya çıkacak.