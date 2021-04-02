Gözyaşları sel oldu Survivor'da beklenmedik ayrılık bakın kim elendi
Survivor eleme adayları Çağrı, Öykü, Aleyna, Aleyna Çalışkan ve Hanzade arasından bir kişi adaya veda etti.
TV8 ekranlarında Survivor heyecanı sürerken dün akşam gözyaşları yine sel oldu. Eleme heyecanının yaşandığı yarışmada bir kişi hayallerine veda etti. Bu haftanın dokunulmazlık oyunları iki takım birer kez kazandı.
Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk üç aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise ünlüler ve gönüllülerde SMS birincisi olan yarışmacılar, haftanın 4. ve 5. eleme adaylarını da belirledi.
Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı. Bu oylamada ünlüler takımı ve gönüllüler takımından en çok oyu alan isimler belli oldu.
Gönüllüler takımında SMS oylaması birincisi Poyraz olurken ünlüler takımında da İsmail Balaban oldu.