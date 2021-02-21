Gözyaşları sel oldu! Survivor'da Batuhan Karacakaya'nın rüyası herkesi duygulandırdı
TV8'de seyirciyle buluşan Survivor'un dün akşamki bölümünde gözyaşları sel oldu.
Survivor son bölüm yine nefes kesen mücadelelere zaman zaman ise duygusal anlara sahne oldu. Ünlüler takımından Batuhan anlattığı rüyayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
heyecan dolu konseyde adı en çok yazılan isimle beraber ilk eleme adayı belli oldu.
Ünlülerin dokunulmazlığı kaybetmesiyle takım bir aday çıkardı. O isim ise yarışmaya yeni katılan Yiğit Oruçoğlu oldu.
Yiğit, "Potadayım. Buraya yeni geldim. Daha önümde çok uzun yollar var. Pes etmeyeceğim ve mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Herkes istediği ismi yazabilir. Benim için oy atan herkese teşekkür ediyorum." dedi.