Gözyaşları sel oldu! Survivor'da Batuhan Karacakaya'nın rüyası herkesi duygulandırdı

Yiğit, "Potadayım. Buraya yeni geldim. Daha önümde çok uzun yollar var. Pes etmeyeceğim ve mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Herkes istediği ismi yazabilir. Benim için oy atan herkese teşekkür ediyorum." dedi.