Gözyaşları sel oldu! NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya son veda: Kaynanasının feryadı yürek dağladı

Yurt'un ölümünün ardından NTV yayımladığı haberde, "Özlem, hayata, onu sevenlere, bizlere çok erken veda etti. Onu her zaman güzel kalbi, güzel ruhu, yüzünden eksik etmediği tebessümü, huzur veren ses tonuyla hatırlayacağız" dedi.