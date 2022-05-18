Gözyaşları sel oldu! NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya son veda: Kaynanasının feryadı yürek dağladı
Kanser sebebiyle hayatını kaybeden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden, 39 yaşındaki NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, dün hayatını kaybetti.
Yurt'un ölümünün ardından NTV yayımladığı haberde, "Özlem, hayata, onu sevenlere, bizlere çok erken veda etti. Onu her zaman güzel kalbi, güzel ruhu, yüzünden eksik etmediği tebessümü, huzur veren ses tonuyla hatırlayacağız" dedi.
Yurt için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde tören düzenlendi.
Merhumenin annesi Pervin ve babası Sabit Sarıkaya ile kayınvalidesi Müfide, kayınbabası Abbas ve eşi Yiğit Yurt burada taziyeleri kabul etti.