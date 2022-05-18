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Gözyaşları sel oldu! NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya son veda: Kaynanasının feryadı yürek dağladı

Gözyaşları sel oldu! NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya son veda: Kaynanasının feryadı yürek dağladı

Kanser sebebiyle hayatını kaybeden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı.

Gözyaşları sel oldu! NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya son veda: Kaynanasının feryadı yürek dağladı

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden, 39 yaşındaki NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, dün hayatını kaybetti.

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Gözyaşları sel oldu! NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya son veda: Kaynanasının feryadı yürek dağladı

Yurt'un ölümünün ardından NTV yayımladığı haberde, "Özlem, hayata, onu sevenlere, bizlere çok erken veda etti. Onu her zaman güzel kalbi, güzel ruhu, yüzünden eksik etmediği tebessümü, huzur veren ses tonuyla hatırlayacağız" dedi.

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Gözyaşları sel oldu! NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya son veda: Kaynanasının feryadı yürek dağladı

Yurt için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde tören düzenlendi. 

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Gözyaşları sel oldu! NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya son veda: Kaynanasının feryadı yürek dağladı

Merhumenin annesi Pervin ve babası Sabit Sarıkaya ile kayınvalidesi Müfide, kayınbabası Abbas ve eşi Yiğit Yurt burada taziyeleri kabul etti.

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