Gözyaşları sel oldu! Fark edince tezgahı yumrukladı TV8 Masterchef'te işte kadroya son dahil olan isim...
TV8'de ekrana gelen Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar seyirciyi üzüntüye boğdu. Tezgahın yumruklandığı bölümde ana kadroya giden son isim belli oldu.
20 Ağustos akşamı 42'nci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te final turu heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacılar, ana kadroya doğrudan giren son yarışmacı olmak canla başla mücadele etti.
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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği yarışmanın son bölümünde ilk tur yemeği fish and chips oldu.
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En iyi balık tabağını yapmak için uğraşan yarışmacılardan; Atakan, Melis, Mustafa, Emre, Rabia, Nejdet ve Yiğit bir üst tura yükseldi.
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