Gözyaşları sel oldu! Aykut Cömert son yolculuğuna uğurlandı

Gözyaşları sel oldu! Aykut Cömert son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Gözyaşları sel oldu! Aykut Cömert son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 1

Bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert bugün toprağa verildi. Aykut Cömert'in naaşı Zincirlikuyu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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Gözyaşları sel oldu! Aykut Cömert son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 2

Cenaze törenine katılanlar arasında Belçim Bilgin, Berfin Erdoğan, Beren Saat, Kenan Doğulu, Didem Soydan, İlker Kaleli, Metin Hara, Mert Fırat ve eşi İdil Fırat da vardı.

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Gözyaşları sel oldu! Aykut Cömert son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 3

Beren Saat ile Belçim Bilgin cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamadı. 

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Gözyaşları sel oldu! Aykut Cömert son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 4

Gözyaşlarının sel olduğu cenazede Kenan Doğulu’nun eşini bir an bile yalnız bırakmaması dikkat çekti.

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