Gözyaşları sel oldu! Aykut Cömert son yolculuğuna uğurlandı
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert bugün toprağa verildi. Aykut Cömert'in naaşı Zincirlikuyu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
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Cenaze törenine katılanlar arasında Belçim Bilgin, Berfin Erdoğan, Beren Saat, Kenan Doğulu, Didem Soydan, İlker Kaleli, Metin Hara, Mert Fırat ve eşi İdil Fırat da vardı.
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Beren Saat ile Belçim Bilgin cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamadı.
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Gözyaşlarının sel olduğu cenazede Kenan Doğulu’nun eşini bir an bile yalnız bırakmaması dikkat çekti.
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