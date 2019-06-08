Gözyaşları sel oldu! Aykut Cömert son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert bugün toprağa verildi. Aykut Cömert'in naaşı Zincirlikuyu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.