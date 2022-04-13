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Gözyaşları sel oldu! Acun Ilıcalı Survivor'da elenen ismi açıkladı: Yılanın başı büyümeden ezmek istediniz

Gözyaşları sel oldu! Acun Ilıcalı Survivor'da elenen ismi açıkladı: Yılanın başı büyümeden ezmek istediniz

Survivor'ın 76'ncı bölümünde eleme heyecanı yaşandı. hafta boyunca yapılan dokunulmazlık yarışlarının ardından bir kişi adaya veda etti.

Gözyaşları sel oldu! Acun Ilıcalı Survivor'da elenen ismi açıkladı: Yılanın başı büyümeden ezmek istediniz

Haftanın elemesinden önce Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımı iftar sofrası ve lunapark ödülü için yarışan ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti.

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Gözyaşları sel oldu! Acun Ilıcalı Survivor'da elenen ismi açıkladı: Yılanın başı büyümeden ezmek istediniz

İftar sofrası menüsünde ise; mercimek çorbası, içli köfte, pirinç pilavı, yoğurt, turşu ve güllaç vardı.

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Gözyaşları sel oldu! Acun Ilıcalı Survivor'da elenen ismi açıkladı: Yılanın başı büyümeden ezmek istediniz

Dört dokunulmazlıktan üçünü kaybeden ünlüler ve iyi bir istatistik yakalayan gönüllüler bu kez lüks bir villada iftar yemeği ve lunapark oyunu için yarıştı.

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Gözyaşları sel oldu! Acun Ilıcalı Survivor'da elenen ismi açıkladı: Yılanın başı büyümeden ezmek istediniz

Ada şartlarında kritik önem taşıyan ödül oyununda her zaman olduğu gibi ilk etapta kadınlar mücadele etti. 

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