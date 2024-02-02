Gözyaşları içinde o dakikaları anlattı! Depremde kaybolan bebeğiyle 27 gün sonra buluştu
Depremde eşini kaybeden ve yeni doğan evladına 27 gün sonra DNA testi sonucu kavuşabilen Ayşenur Turan, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan ve Hatay'a geri dönmek isteyen genç kadın, "Sadece evlatlarımla yaşayabileceğim bir ev istiyorum" dedi.
Hatay’ın Antakya ilçesinde müstakil evde yaşayan Turan ailesi de depremde enkaz altında kaldı. Anne Ayşenur Turan (30) depremden 27 saat sonra enkazdan çıkartılırken eşi Samet Turan depremin 24.saatinde enkazdan çıkartıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. Çiftin en büyük çocukları Azat (10) ise depremin 11. saatinde kurtarıldı ve tedavi için Antalya’ya sevk edildi. 3 Şubat’ta doğum yapan Ayşenur Turan’ın minik evladı Aras ise deprem günü hastanede kuvözde kalırken bir hemşire tarafından kurtarıldı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ayşenur Turan depremden sonra geçirdiği ameliyatlar nedeniyle bilinç kaybı yaşarken Turan’ın akrabaları kayıp Aras’ı bulmak için DNA testine başvurdu. Ayşenur Turan depremden 27 gün sonra evladına kavuştu. Genç kadın Antalya’da tedavisi süren büyük evladına ise 3 ay sonra kavuştu.
Deprem nedeniyle sağ tarafı tutmayan genç kadın tekerlekli sandalyeye mahkum kalırken hayırseverlerin desteğiyle merkez Sarıçam ilçesinde ev kiralandı ve 1 yıllık kirası ödendi. Genç kadının Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fizik tedavi süreci sürüyor.
“Ev birden başımıza çöktü”
Yaşadığı zor günleri İhlas Haber Ajansı’na gözyaşlarıyla anlatan Ayşenur Turan, “Deprem olduğunda elektrikler kesildi ve ev çöktü. Oğlumun ve eşimin seslerini duyuyordum ancak onlar birbirlerinin sesini duyamıyordu ben arada onlara köprü oluyordum. Oğlum 11. saatin sonunda çıktığında derin bir nefes aldığımı hatırlıyorum. 24. saatin sonunda eşim kurtuldu. Enkazdan çıktığında iyiymiş ancak hastanede hayatını kaybetmiş. Bende 27. saatin sonunda çıktım, çok kötüydü. Hastaneye vardığımda hiçbir şey hatırlamıyordum” dedi.