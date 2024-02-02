Gözyaşları içinde o dakikaları anlattı! Depremde kaybolan bebeğiyle 27 gün sonra buluştu

Hatay’ın Antakya ilçesinde müstakil evde yaşayan Turan ailesi de depremde enkaz altında kaldı. Anne Ayşenur Turan (30) depremden 27 saat sonra enkazdan çıkartılırken eşi Samet Turan depremin 24.saatinde enkazdan çıkartıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. Çiftin en büyük çocukları Azat (10) ise depremin 11. saatinde kurtarıldı ve tedavi için Antalya’ya sevk edildi. 3 Şubat’ta doğum yapan Ayşenur Turan’ın minik evladı Aras ise deprem günü hastanede kuvözde kalırken bir hemşire tarafından kurtarıldı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.