Gözyaşları içinde anlatmıştı! Songül Karlı'nın eski eşi hakkında savcı mütalaasını açıkladı
Müzik kariyerine bir süre ara verdikten sonra sunduğu izdivaç programlarıyla akıllara kazınan şarkıcı Songül Karlı gözyaşları içinde eski eşi tarafından dolandırıldığını anlatmıştı! Karlı'nın kendisini 100 milyon TL dolandırdığı iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı..
Sunduğu izdivaç programlarıyla akıllara kazınan, bir zamanlar şarkıcı kimliğiyle ön planda olan Songül Karlı eski eşi tarafından dolandırıldığını gözyaşları içinde anlatmıştı! Karlı'nın kendisini 100 milyon TL dolandırdığı iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında kamu davası açılmıştı..
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra bir dönem televizyonda izdivaç programları sunan Songül Karlı’nın, kendisini 100 milyon TL dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Hapisle cezalandırılması istendi
Kamu davası açılan Metin Yüncü'nün, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapisle cezalandırılması istendi.
100 milyon TL dolandırıldı iddiası
Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, beş yıl evli kaldığı ve 2017’de boşandığı Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.