Gözyaşları içinde anlatmıştı! Songül Karlı'nın eski eşi hakkında savcı mütalaasını açıkladı

Sunduğu izdivaç programlarıyla akıllara kazınan, bir zamanlar şarkıcı kimliğiyle ön planda olan Songül Karlı eski eşi tarafından dolandırıldığını gözyaşları içinde anlatmıştı! Karlı'nın kendisini 100 milyon TL dolandırdığı iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında kamu davası açılmıştı..