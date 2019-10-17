Gözyaşı dinmeyen Deniz Seki duanıza ihtiyacım var deyip yaşadığı acıyı paylaştı!
4 kez ameliyat geçiren sanatçı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Annesi için 'duanıza ihtiyacım var' diyen Seki'ye sanatçı dostlarından ve sevenlerinden 'geçmiş olsun' mesajı yağdı.
Annesine olan düşkünlüğü ile tanına Deniz Seki, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan annesi için sosyal medya hesabından dua istedi. Seki, konserlerinde annesine ithafen söylediği şarkılarda çok duygulanarak gözyaşlarına hakim olamıyordu.
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"Bol dua edin lütfen"
Konserine gelen annesinin fotoğrafını paylaşan Seki, "Canım annem çok hasta, bol dua edin lütfen. Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var" notunu paylaştı.
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Annesi hiçbir konserini kaçırmıyordu
Seki, hiçbir konserini kaçırmayarak kendisini izlemeye gelen annesine sahneden övgüler yağdırıyordu.
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Yeniden hastaneye kaldırılan anne Güler Seki'nin beynindeki bir rahatsılıktan dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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