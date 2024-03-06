Gözünü görenler hayrete düşüyor! Adanalı çocuk hayata çift renk bakıyor! Doktor, dedeye demiş ki...

Korkup doktora gittiler: Aile, evlatları Fatih’in sağ gözlerinin mavi, sol gözlerinin ise kahverengi ve mavi olması üzerine korkup doktora gitti. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde Fatih’in gözlerinde hiçbir görme sorunu olmadığını, sadece heterokromi rahatsızlığı olduğunu söyledi. Gözleri çift renk Fatih’i görenler ise hayrete düşüyor.