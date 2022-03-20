'Gözümün önünde öldü' diyen Berkay Şahin itiraf etti! Hiç unutmuyorum, her yerim acısa da...
Pop müziğin 40 yaşındaki ismi Berkay Şahin, yaptığı acı itirafla herkesi şok etti.
* İlk şarkını çıkarmanın üzerinden 12 sene geçti. 23 yıldır da sahnelerdesin. Konserlerin dolup taşıyor. Sen pop star mısın?
Yok, değilim!
*Nesin peki?
Ben iyi bir şarkıcı ve iyi bir müzisyenim. Pop star’lık benim için çok önemli bir kavram değil.
* Neden?
Hiç konserlerde insanlar benim için çığlık atsın, kendini parçalasın gibi arzularım olmadı. Tek beklentim şarkımı söylerken bir an durduğumda önümdeki kitle o şarkıyı bağıra bağıra söylesin. Bu bana yetiyor. Bu da oldu. Yani Hakan, ben kendi dünyamın pop star’ıyım. Ama bir yandan da müzik dünyasında krallar, kraliçeler, prensler falan gibi statüler var...
Yapıyorlar öyle şeyler (gülüyor).
* Senin kendi adının başına koyduğun bir lakabın var mı?
Yok, ama arkadaşlarım bana ‘Dede’ derler.
* Neden Dede?
Çok kullanıyorum, “Dede nereye gidiyoruz”, “Dede ne yapalım” diye konuşuyorum. Lakabım öyle kaldı.
* Sahnedeki sana bakınca çok ışıltılı bir hayatın var gibi duruyor. Peki, o ışıklar söndüğünde geriye nasıl bir adam kalıyor?
Genelde çocuklarım ve dostlarımlayım. Orkestram zaten ailem gibi. Mesela Çağrı (Telkıvıran) 17 yıldır benimle çalışıyor. Bunları da zaten göz önünde yaşıyorum. Görünmeyeyim, ortalarda olmayayım gibi bir çabam yok ama görünme gibi bir çabam da hiç yok. Kendi özgürlüğüm, mutluluğum ve huzurum için yaşıyorum; o sebeple her şeyi de ortada yaşıyorum zaten.