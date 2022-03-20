'Gözümün önünde öldü' diyen Berkay Şahin itiraf etti! Hiç unutmuyorum, her yerim acısa da...

* Senin kendi adının başına koyduğun bir lakabın var mı?

Yok, ama arkadaşlarım bana ‘Dede’ derler.

* Neden Dede?

Çok kullanıyorum, “Dede nereye gidiyoruz”, “Dede ne yapalım” diye konuşuyorum. Lakabım öyle kaldı.