Gözüm seğiriyor neden olabilir işte göz seğirmesinin sebebi!
Göz seğirmesi bir hastalık olarak kabul edilmese de aslında göz kaslarına ilişkin bir sağlık sorunudur. Göz seğirmesinin en yaygın sebebi ise stres.
Uykusuzluk ve yorgunluk gibi durumlara bağlı olarak ortaya çıksa da, göz seğirmesi bazı durumlarda göz hastalıklarına bağlı olarak da gelişebilmektedir. Peki göz seğirmesi nedir ve neden olur? İşte cevabı...
Göz seğirmesi nedir?
Miyokimi olarak da adlandırılan göz seğirmesi, göz kapağında yer alan kasların ani, tekrarlayıcı ve istemsiz kasılmaları (spazm) şeklinde gerçekleşir. Kasılmalar genellikle üst göz kapağında görülmekle birlikte bazı durumlarda her iki göz kapağında veya yalnızca alt kapakta da gerçekleşebilir. Göz seğirmesi olarak adlandırılan spazmlar çoğu bireyde çok hafiftir ve göz kapağının çok yumuşak bir şekilde çekilmesi gibi hissedilir. Gözlerde seğirmenin hangi aralıklarla ortaya çıktığı belirsizdir.
Göz seğirmesine yol açabilen veya daha sık görülmesine neden olan göz seğirmesi nedenleri olarak tabir edilebilecek bazı faktörler şunlardır:
Yorgunluk
Uykusuzluk ve uyku düzeninin olmayışı
Stres
Göz tahrişi
Göz alerjileri ve göz kuruluğu
Göz enfeksiyonları
Çok parlak ışıkların olduğu ortamlarda bulunmak, güneş, rüzgar ve kirli hava
Göz kapağında gerginlik
Gözün fazla ovuşturulması ve fiziksel darbeler
Kafein, alkol ve tütün ürünlerinin kullanımı
Bazı ilaçların yan etkileri