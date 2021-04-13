Gözüm seğiriyor neden olabilir işte göz seğirmesinin sebebi!

Göz seğirmesi nedir?

Miyokimi olarak da adlandırılan göz seğirmesi, göz kapağında yer alan kasların ani, tekrarlayıcı ve istemsiz kasılmaları (spazm) şeklinde gerçekleşir. Kasılmalar genellikle üst göz kapağında görülmekle birlikte bazı durumlarda her iki göz kapağında veya yalnızca alt kapakta da gerçekleşebilir. Göz seğirmesi olarak adlandırılan spazmlar çoğu bireyde çok hafiftir ve göz kapağının çok yumuşak bir şekilde çekilmesi gibi hissedilir. Gözlerde seğirmenin hangi aralıklarla ortaya çıktığı belirsizdir.