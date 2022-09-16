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Gözü gibi baktığı bıyıkları saça dönüştü! Patrona bile rest çekti toprağa götürecek

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Gözü gibi baktığı bıyıkları saça dönüştü! Patrona bile rest çekti toprağa götürecek

BURSA'da bir adamı görenlerin dikkatini ilk olarak bıyıkları çekiyor. 74 yaşındaki yaşlı adam, bıyıklarını ölene kadar kesmeyeceğini söyledi. Adeta saçı andıran bıyıklar bakın kaç yıllıkmış...

Gözü gibi baktığı bıyıkları saça dönüştü! Patrona bile rest çekti toprağa götürecek

Nilüfer İlçesinde yaşayan Rahim Özel, (74)  her şeyden çok sevdiği bıyıklarına gözü gibi bakıyor.

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Gözü gibi baktığı bıyıkları saça dönüştü! Patrona bile rest çekti toprağa götürecek

Sürekli bıyıklarını boyayıp özel bitkisel ilaçlarla bakım uyguluyor. 

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Gözü gibi baktığı bıyıkları saça dönüştü! Patrona bile rest çekti toprağa götürecek

Patron "bunları kes" deyince istifayı bastı

Vatandaş geçmişte çalıştığı iş yerinde "bunları kes" baskıları üzerine bıyıklarını kesmek yerine işinden istifa ederek ayrıldı.

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Gözü gibi baktığı bıyıkları saça dönüştü! Patrona bile rest çekti toprağa götürecek

Herkesin ilk görüşte gözüne bıyıkları çarpan Özel, bıyıklarıyla "hava atmayı" çok seviyor.

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