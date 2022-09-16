Gözü gibi baktığı bıyıkları saça dönüştü! Patrona bile rest çekti toprağa götürecek
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BURSA'da bir adamı görenlerin dikkatini ilk olarak bıyıkları çekiyor. 74 yaşındaki yaşlı adam, bıyıklarını ölene kadar kesmeyeceğini söyledi. Adeta saçı andıran bıyıklar bakın kaç yıllıkmış...
Nilüfer İlçesinde yaşayan Rahim Özel, (74) her şeyden çok sevdiği bıyıklarına gözü gibi bakıyor.
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Sürekli bıyıklarını boyayıp özel bitkisel ilaçlarla bakım uyguluyor.
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Patron "bunları kes" deyince istifayı bastı
Vatandaş geçmişte çalıştığı iş yerinde "bunları kes" baskıları üzerine bıyıklarını kesmek yerine işinden istifa ederek ayrıldı.
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Herkesin ilk görüşte gözüne bıyıkları çarpan Özel, bıyıklarıyla "hava atmayı" çok seviyor.
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