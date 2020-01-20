Göztepe taraftarı yeni stadı için gün sayıyor! Türkiye'de ilk olan özellikleri var
İzmir'in köklü futbol kulüplerinden Göztepe’nin merakla beklenen yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, açılışı için gün sayıyor. Bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı ile açılacak olan stadyumun son hali görüntülendi.
Uzun süren Süper Lig hasretini 2017 yılında bozarak yeniden en üst lige kavuşan İzmir'i temsilcisi Göztepe’nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin açılmasına artık sayılı günler kaldı. Sporseverlerin ve özellikle Göztepeli taraftarların merakla beklediği ve büyük heyecan duyduğu stadyum, Süper Lig’in 19. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü saat 16.00’da Göztepe’nin Beşiktaş’ı konuk edeceği maçla kapılarını açacak. Yapımı yaklaşık 2 yıl süren stadyum 219 milyon TL’ye mal oldu.
Türkiye'de bir ilk
İçerisinde ticari ve sosyal yaşam alanları gibi bölümler de bulunan stadyum, Türkiye’de tek olan bir özelliği ile de dikkat çekiyor.
O özellik ise stadın üstünde bulunan 650 metrelik yürüyüş parkuru. Çatıda bulunan bu parkur, eşsiz bir İzmir körfezi manzarasını İzmirlilere sunuyor.
Gol attıklarında görsel şölen olacak
Göztepe’nin gol atması halinde stadyumun çatısında bulunan ışıklandırmalar ‘meksika dalgası’ diye tabir edilen hareket biçimiyle etrafı aydınlatırken adeta görsel bir şölen sunacak.