Göztepe ligde kaldı Ebru Şancı sahaya inip eşini öpücüklere boğdu

Ebru Şancı kimdir?: 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu.