Göztepe ligde kaldı Ebru Şancı sahaya inip eşini öpücüklere boğdu
Düşme hattından çıkarak ligde kalmayı başaran Göztepe'nin yıldız oyuncusu Alpaslan Öztürk, maç sonu sevincini sahaya inen eşi Ebru Şancı ile birlikte gerçekleştirdi.
Göztepe önceki akşam oynanan maçta, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu 38 puanla 15. sırada tamamladı. Maç sonu takımda büyük sevinç hakimken manken Ebru Şancı sahaya inerek sol bek mevkiinde forma giyen eşi Alpaslan Öztürk'ü öpücüklere boğdu.
Maçtan önce sosyal medya hesabından “Gözüm bugün üstünde. Evde huzur istiyorsan yapman gerekeni biliyorsun.” mesajını paylaşan Ebru Şancı, galibiyetin gelmesinin ardından “Bu seneki Süperlig sezonunun en iyi özeti” notuyla bu pozu paylaştı.
Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağarken, Göztepe'nin yengesi Ebru Şancı'nın kim olduğu sorusu akıllara yeniden geldi.
Ebru Şancı kimdir?: 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu.