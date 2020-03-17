Göztepe Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Göztepe, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u 2-0'la geçti. Ev sahibi ekip, 56. dakikada Berkan ve 61'de Napoleoni'nin golleriyle sonuca gitti. Bu galibiyetin ardından Göztepe, puanını 37 yaptı. Üst üste 8. maçında da galip gelemeyen Çaykur Rizespor ise 25 puanla küme düşme hattında kaldı.
5. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.
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38. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.
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Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.
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56. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir, orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten ceza sahasında şutunu çekerken, savunmada Talbi'ye de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.
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