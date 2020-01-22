Göztepe Antalyaspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Göztepe, 4-3 yenildiği ilk maçın rövanşında Antalyaspor’la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Antalyaspor çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor çeyrek finale çıktı. Antalyaspor, ilk müsabakayı 4-3 kazanmıştı.
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Karşılaşmanın 2. dakikasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top üstten auta gitti.
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29. dakikada Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı.
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31. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Harun Alpsoy'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
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