Gözlerinizin yorgunluğunu alacak bu egzersizleri hemen deneyin!

Soğuk ve sıcak kompres egzersizi yapmak yüzde ve göz çevresinde kan dolaşımının daha iyi olmasını sağlar. Küçük bir havluyu ılık su ile ıslatın ve bir diğer havluyu da soğuk su ile ıslatın. Ilık olan havluyu alın ve doğrudan yüzünüze uygulayın. Yanaklarınıza, kapalı göz kapaklarınıza ve kaşlarınıza kompres yapın. Birkaç dakika sonra ılık havluyu bırakın ve aynı işlemi soğuk havlu ile yapın. Bu şekilde gözlerinizdeki yorgunluk hissi yok olacaktır.