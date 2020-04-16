Gözlerinizin yorgunluğunu alacak bu egzersizleri hemen deneyin!
Bilgisayar, televizyon ya da ellerimizden düşüremediğimiz akıllı telefonlar gözlerimizi sandığımızdan daha çok yoruyor. Peki göz sağlığımızı korumak için ne yapabiliriz? Göz sağlığınız için faydalı olabilecek pek çok egzersiz var. İşte ayrıntılar...
Göz egzersizlerinin amacı göz yorgunluğu ve göz kuruluğunun etkilerini ortadan kaldırmaktır. Göz yorgunluğunun semptomları bulanık görme, baş ağrıları ve bitkinliktir. İşte gözlerinizi rahatlatmak ve gerginliklerini azaltmak için başvurabileceğiniz egzersizler...
Soğuk ve sıcak kompres egzersizi yapmak yüzde ve göz çevresinde kan dolaşımının daha iyi olmasını sağlar. Küçük bir havluyu ılık su ile ıslatın ve bir diğer havluyu da soğuk su ile ıslatın. Ilık olan havluyu alın ve doğrudan yüzünüze uygulayın. Yanaklarınıza, kapalı göz kapaklarınıza ve kaşlarınıza kompres yapın. Birkaç dakika sonra ılık havluyu bırakın ve aynı işlemi soğuk havlu ile yapın. Bu şekilde gözlerinizdeki yorgunluk hissi yok olacaktır.
Hızlıca gözlerinizi kırpıştırın: Eğer işe ara verdiyseniz, gözlerinizi çok hızlı kırpmayı deneyin. Bu doğal olarak gözlerinizin yağlanmasını sağlayacaktır. Böylece göz damlası kullanmanıza gerek kalmayacak.
Yavaşça gözlerinizi kırpıştırın: Bu egzersiz gözlerinizdeki gerginliği azaltmaya yardımcı olur. Gözlerinizi kapatın ve birkaç saniye kapalı tutun. Sonra gözlerinizi açın ve bu işlemi tekrarlayın.