Gözlerinizde bu belirtileri varsa hemen doktora gidin!

Her ne kadar sağlıklı bir gözünüz olduğunu düşünseniz de, bazı belirtiler göz sağlığınızın iyi olmadığı konusunda size ipuçları verebilir. Bunlar arasında göz sulanması, göz kamaşması, göz ağrısı gibi belirtiler de bulunuyor. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız acilen bir doktora başvurmanız gerekiyor.