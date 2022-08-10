Gözlerinizde bu belirtileri varsa hemen doktora gidin!
Vücudumuzun en hassas yerleri arasında bulunan gözler, farklı sebeplerle veya yaşa bağlı olarak sağlığını yavaş yavaş yitirebilir. İşte göz sağlığınızın pek de iyi olmadığını gösteren bazı belirtiler...
Her ne kadar sağlıklı bir gözünüz olduğunu düşünseniz de, bazı belirtiler göz sağlığınızın iyi olmadığı konusunda size ipuçları verebilir. Bunlar arasında göz sulanması, göz kamaşması, göz ağrısı gibi belirtiler de bulunuyor. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız acilen bir doktora başvurmanız gerekiyor.
İşte göz sağlığı için ciddiye almanız gereken o belirtiler...
Göz sulanması
Gözlerin sulanması ya da sürekli yaşlanması, genellikle toz, duman, polen gibi maddelere alerjik bir reaksiyon olarak bilinir. Çok ciddiye alınmayan bir durum olsa da alerjisi bulunulan maddelere sık maruz kalmak ve bu konuyla alakalı herhangi bir tedaviye başvurmamak gözde hasara yol açabilir.
Dalgalı görme
Dalgalı olarak görmeye başlamışsanız ve yaş olarak ilerlemişseniz “Makula Dejenerasyonu" adı da verilen halk arasında sarı nokta kaybı olarak bilinen rahatsızlığa yakalanmış olma ihtimaliniz olabilir. Göz merkezinde bulunan noktaların etkilenerek ciddi derecede görme kaybına yol açabilecek bu belirtiye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız muhakkak bir göz doktoruna başvurmalısınız.