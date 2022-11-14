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Gözler TOKİ kuralarında Peki İstanbul Ankara ne zaman il il takvim belli oldu

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Gözler TOKİ kuralarında Peki İstanbul Ankara ne zaman il il takvim belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesinde kura heyecanı geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler TOKİ kura tarihlerine çevrildi. İşte detaylar...

Gözler TOKİ kuralarında Peki İstanbul Ankara ne zaman il il takvim belli oldu

TOKİ kura tarihlerinin netleşmeye başlamasıyla gözler İstanbul, Ankara, İzmir, Konya TOKİ kura çekimi ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihlere çevrildi. İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamaları ile TOKİ kura takvimi...

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Gözler TOKİ kuralarında Peki İstanbul Ankara ne zaman il il takvim belli oldu

2022 TOKİ kura çekimi başladı

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında beklenen haberi verdi.

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Gözler TOKİ kuralarında Peki İstanbul Ankara ne zaman il il takvim belli oldu

2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirildi.

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Gözler TOKİ kuralarında Peki İstanbul Ankara ne zaman il il takvim belli oldu

TOKİ sosyal konut kura çekimi nasıl yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

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