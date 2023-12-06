Gözke Karakaya 'Milf oldum' deyip anısını anlattı: 2000'li çocuk beni eve çağırdı...
Gözde Karakaya isimli komedyenin 'Geçen sene Milf oldum' diyerek paylaştığı bir anısı sosyal medyada gündem yarattı.
BKM Mutfak'ta stand-up gösterisi sunan Gözde Karakaya isimli komedyenin cinsel hayatıyla ilgili anlattıkları ağızları açık bıraktı.
Z kuşağın kendisine yazdığını söyleyen komedyen, "2000'li çocuk beni evine çağırdı" dedi. İşte Gözde Karakaya'nın sosyal medyada çok konuşulan o açıklaması...
"Bu arada kendimle alakalı bir şey söylemem lazım. Ben geçen sene Milf oldum. Erkek komedyenler bana Milf demeye başladılar. Aslında ben 2019'da şartları sağlıyordum.
Yani çocuğum vardı zaten 35 yaş üstündeydim. Ama yeni oldum; 30 kilo verdim ondan herhalde. Bana hepsi demiyor bu arada.